Erol Bulut: "Bizim adımıza sevindirici bir sonuç" - Haberler Spor
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Erol Bulut: "Bizim adımıza sevindirici bir sonuç"

Erol Bulut:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Erol Bulut, "İlk yarının bizim için son maçını galibiyetle kapattık. Bizim adımıza sevindirici bir sonuç" dedi.

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GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Erol Bulut, "İlk yarının bizim için son maçını galibiyetle kapattık. Bizim adımıza sevindirici bir sonuç" dedi.

Deplasmanda kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından basın açıklaması yapan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk yarının bizim için son maçını galibiyetle kapattık. Bizim adımıza sevindirici bir sonuç. Gaziantep şehrine ve taraftarımıza armağan olsun. Güzel bir maç oldu, istediğimiz doğrultuda maça başladık. Yeterince gol pozisyonuna girdik, rakibe çok fazla gol pozisyonu vermesek de rakip baskılı oynadı. Rize deplasmanları kolay değil, zor maçlar oluyor ve zor puanlar alıyorsunuz. Bugün penaltıdan aldığımız 3 puan var. Sevindirici ama kaçırdığımız çok net pozisyonlar da var. Onları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Cüneyt Çakır bugün iyi bir maç sergiledi" diye konuştu. - RİZE

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