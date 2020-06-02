HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Erol Bulut: Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak.

Erol Bulut: Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak
02.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:58

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak. 2 maçı kazanıp, kupayı Alanya'ya getirip, Alanyaspor'a güzel anılar yaşatırız inşallah" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanya'da internet ortamında yayın yapan DİM TV'ye konuk olarak katıldı. Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in konuğu olan Bulut, Aytemiz Alanyaspor'daki hedeflerini anlattı.

Takım olarak Süper Lig ve Ziraat Kupası'nı en iyi şekilde götürmeye çalışacaklarını dile getiren Bulut, "Maksimumu almaya çalışacağız. Şu anda maksimuma yakın gidişatımız var. Ligde 6'ncı sıradayız ama yakaladığımız, değerlendiremediğimiz gol pozisyonlarına bakarsak ilk 3 içerisinde olabileceğimiz durum söz konusu. Ama futbol bu, pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman başkaları sizin önünüze geçiyor, maçı kazanıyor. Siz biraz daha alt sıralarda kalıyorsunuz. Ama yine hedefimizden uzak değiliz. Önümüzde 8 maç, alınacak 24 puan var. Maksimum puanı alıp ilk 4'ü zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Kupada da Antalyaspor'a karşı ilk maçı 1-0 kazandık. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Onu da kazanıp, adımızı finale yazdırıp, kupayı Alanya'ya getirebilmeyi istiyoruz" diye konuştu."ALANYASPOR'UN FUTBOLCUSU OLDUĞUNU UNUTMAMAK ZORUNDA"Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun Papiss Demba Cisse'nin takımda kalmasıyla ilgili görüştüğünü belirten Bulut, devre arasında futbolcunun İngiltere'ye dönmek, ailesine yakın olmak istediği hakkında dedikodular çıktığından bahsetti. Cisse'ye yönelik kulübe resmi teklif gelmediğini de aktaran Bulut, şunları söyledi: "Sonuçta elinizde olan en iyi forvetiniz, 17 gol atmış bu sezon. Bütün kariyerinde Freiburg'ta attığı 23 gol var. İkinci olarak Alanya'da attığı 17 gol var. Böyle bir futbolcuyu takımınızda tutmak istersiniz. Ben de bu takımın teknik direktörü olarak futbolcularımla bireysel görüşmeleri yapıyorum. Sezon sonuna kadar bu takımın teknik direktörü ben olduğumdan dolayı gelecek sezon burada olsam da olmasam da o katkıyı vermek zorundayım. O yüzden futbolcularımla bireysel görüşmeler yapıyorum. N'Sakala olsun, Cisse olsun, Ceyhun olsun, diğerleri olsun. Önemli olan bu futbolcuları en üst seviyede tutabilmek. Kalan maçlarımızdan yüzde 100 verim almamız lazım. Ben futbolcularımı da mental olarak buna hazırlamam lazım. Fiziksel olarak zaten çalışıyoruz. Futbolcu kalmasa bile, başka bir takıma gitse bile Alanyaspor'un futbolcusu olduğunu unutmamak zorunda. Şu an Alanyaspor'dan para kazanıyor. O paranın hakkını sonuna kadar vermek zorunda. Sezon sonunda burası olur, başka bir yer olur, bu kendi vereceği karar. Ama şu an bir hedefimiz var. Hem ligde, hem kupada maksimumu alabilmek, kupayı alabilmek. En iyi performansını verip güzel bir şekilde ayrılacaksın.""KUPA, AVRUPA'YA GİTMENİN EN KISA YOLU"Takımının performans olarak güzel bir sezon geçirdiğine değinen Bulut, hedeflerini anlattı. Teknik direktör olarak futbolcularının neyi doğru yapması gerekiyorsa onun çalışmalarını yaptıklarından bahseden Bulut, "Futbolcularımıza bireysel baktığımızda geçen seneki ve bu seneki performansları olsun, hem futbolcularımızın analizini yapıyoruz, hem takımımızın analizini yapıyoruz. 'Geçen sene bunları yaptınız. Bu sene yaptığınız bu' diye biz bunları futbolcularımıza diyagramlarla gösteriyoruz. Biz teknik direktör olarak, ekip olarak futbolcuya neleri doğru yapmaları gerekiyorsa onun çalışmalarını yapıyoruz. Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak. 2 maçı kazanıp, kupayı Alanya'ya getirip, Alanyaspor'a güzel anılar yaşatırız inşallah" diye konuştu."BENİM BİLGİME İNANIYORSA BİR KULÜP, OTURUP GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"Erol Bulut, Fenerbahçe hakkında görüşlerini ise şu sözlerle anlattı:

"Her takımda bazı şeyleri değiştirmeniz gerekir. Zaten yeni teknik direktör alınmasının en büyük nedeni bazı şeylerin iyi gitmemesinden dolayı, bazı şeylerin değişmesi gerektiğinden dolayı kulüpler teknik direktör arayışına giriyor. Buna yine kulüplerimiz karar verecek. Benim bilgime, çalıştırma sistemime inanıyorsa bir kulüp, oturup görüşlerimizi paylaşacağız. Alanyaspor başkanı ile yönetimi ile paylaştığımız gibi bundan sonra da bu şekilde olacak. Ona tabii ki başkan ve yönetim karar veriyor. Ama değişmesi gereken bir şeyler var. Futbolcuların dağılımı, yapılan transferler, bazı pozisyonlarda elde olmayan futbolcular var. Dağılım biraz eksik ve yanlış. Son 2 senede Fenerbahçe yeterince transfer yaptı. Kaç kişiden verim aldı? Hangi mevkilere futbolcu alıp hangileriyle yollarını ayrılmalılar? Onu analiz etmeleri gerekiyor. Büyük takımlarda her zaman kupa isteği var, şampiyonluk var, Avrupa'ya gitme isteği var. Büyük takımın adı geçtiği zaman şampiyonluk ya da kupayla bağdaştırır. Oraya giden hoca da bunun bilincinde olacak."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Spor
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı Spor
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil Spor
Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı Spor
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz Spor
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor Spor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
'Fenerbahçe'de oynar mısın?' sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Bülent Ersoy Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Kabak Nihat Özdemir Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Erol Bulut: Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 12:58:41. #1.15#
title