Erol Bulut: 3 puan için sahada olacağız

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında kendi evlerinde karşılaşacakları İttifak Holding Konyaspor maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.

Lig'in 14'üncü haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla da devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Konyaspor 'un güçlü bir ekip olduğunu ve bu durumda olmalarının tesadüf olmadığını belirten Bulut, takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve kolay bir maç olmadığını dile getirdi.

Öte yandan Muhammet Demir'in önemli bir sakatlığının olmadığını, durumunun ise son antrenmanda netlik kazanacağını dile getiren Bulut, bunun dışında bir iki oyuncuda da sakatlıklar olduğunu da sözlerine ekledi.