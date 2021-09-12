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Erol Bilecik: Bu kimya, bizi ligin sonunda çok daha güzel yerlere getirecek

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor
Erol Bilecik: Bu kimya, bizi ligin sonunda çok daha güzel yerlere getirecek

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, "Öncelikle takıma ve özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, "Öncelikle takıma ve özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İlk 20-30 dakika muazzam bir enerji ve atak oynayan bir takım vardı. Bu kimya, bizi ligin sonunda çok daha güzel yerlere getirecek. Taraftar, kulüp ve oyuncular olarak aynı kimya altında çok yükselen bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk defa puan kaybetti. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik açıklamalarda bulundu. Maç içerisinde Demir Grup Sivassporlu oyuncuların sürekli zamana yönelik hareketlerde bulunduğunu vurgulayan Bilecik, "Bir maçı daha geride bıraktık. Süper Lig'de 2'nci iç saha maçımızı oynadık. Öncelikle takıma ve özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İlk 20-30 dakika muazzam bir enerji ve atak oynayan bir takım vardı. Bu kimya, bizi ligin sonunda çok daha güzel yerlere getirecek. Taraftar, kulüp ve oyuncular olarak aynı kimya altında çok yükselen bir çalışma içerisindeyiz. 2'nci yarı başlarken takımın iyi giden bir görüntüsü varken Sivassporlu oyuncuların maçı çok aşağıya çeken ve ağır davranışlarını gördük. Bizim burada daha çok takıldığımız şey, Türk hakemlerinin bu tip hareketlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bunu bugün defalarca izledik. Takım ne zaman hareketlense yerde yatmaya çalışan bir Sivassporlu oyuncu görmüş olduk. Bunlar gerçekten Türk futbolunun kimyasına aykırı. Diliyorum ki bundan sonraki maçlarda bu tip örnekleri görmeyiz" diye konuştu.

"TAKIMIN BİRAZ DAHA SÜREYE İHTİYACI VAR"

Yeni transferlerle birlikte Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağını vurgulayan Erol Bilecik, "Biz sahadaki ilk 11'imize baktığımızda birçok yeni oyuncumuz vardı. Takımın biraz daha süreye ihtiyacı var. Takımın ideal bir yapıya ulaşması için birbiriyle biraz daha çalışması gerekiyor. Bu konuda taraftarlarımızdan biraz sabır istiyorum. Nihayetinde bugün ligin 4'üncü haftasıydı" şeklinde konuştu.

"HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILMALI"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı verdiği takımların yöneticilerinin verdiği demeçlerle ilgili olarak gelen bir soruya ise Bilecik, "Onlar, onları bağlar. Bizim buradan bir şey dememize gerek yok. Şunu her zaman söylüyoruz, her koyun kendi bacağından asılmalı. Bizim kendi maçımızı eleştirmemiz gerekir. Rekabetteki bütün takımlara buradan her şeyi yapmaları gerektiğini can-ı gönülden diliyorum" cevabını verdi.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri
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Haber: Erol Bilecik: Bu kimya, bizi ligin sonunda çok daha güzel yerlere getirecek - Haberler Spor
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