EROKSPOR SEZONU GALİBİYETLE AÇTI

Eklenme tarihi 7 Eylül 2021ABONE OL EROKSPOR SEZONU GALİBİYETLE AÇTI 2021-2022 TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor, yeni sezon için tecrübeli teknik direktör Hikmet Sevim ile sözleşme imzaladı.

Eklenme tarihi 7 Eylül 2021

ABONE OL EROKSPOR SEZONU GALİBİYETLE AÇTI 2021-2022 TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor, yeni sezon için tecrübeli teknik direktör Hikmet Sevim ile sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonu hazırlıklarını tamamlayan ekip kadrosuna kattığı yeni transferlerle sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Sarı yeşilli ekip, yeni hocasıyla ilk maçında ilk galibiyeti aldı.

KARŞIYAKA'YI YİNE ÜZDÜ TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor, sezonun ilk maçında son 3 sezondur aynı grupta yer alan ve her maçında yendiği Karşıyaka'yı konuk etti. Esenler Erokspor, İzmir temsilcisini yine eli boş gönderdi. Esenler Stadyumu'nda oynanan ve çekişmeli geçen karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda rakibe üstünlüğünü kabul ettiren Esenler Erokspor, Talha Özcan ile golü buldu. Maçta başka gol olmayınca sarı yeşilli ekip maçı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla moralli bir başlangıç yaptı.

Esenler Erokspor, TFF 2. Lig'e yükselmek için verilen play-off mücadelesinde çeyrek finaldeki ilk maçında rakibi Çatalcaspor'u deplasmanda 1-0 yenmişti. Ardından Misli. com 3. Lig'de play-off yarı finalinde Isparta 32 Spor ile eşleşmişti.

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Kaynak: Habermetre