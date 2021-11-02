ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 2 Kasım 2021

ABONE OL EROKSPOR SERİYE BAĞLADI 2021-2022 TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor, Orduspor 1967'yi konuk etti. Esenler Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda gol perdesini 55. dakikada Serhat Baştan açtı. Abuzer Gaffar Toplu 73. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Maçın skorunu belirleyen gol 85. dakikada Alper Karaman'dan geldi. Rakibini 3-0'lık net bir skorla geçen Esenler Erokspor, puanını 20 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu.

Sarı yeşilliler ligin 7. haftasında itibaren takımı devralan tecrübeli Mustafa Sarıgül ile iyi bir çıkış yakaladı. 3 galibiyet ve 1 beraberlikle, 4 haftada 10 puan toplayarak 2. sıraya yerleşti.

RAKİP GÜMÜŞHANESPOR Esenler Erokspor, 7 Kasım Pazar günü Gümüşhanespor'a konuk olacak. Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 13. 00'te başlayacak.

2021-2022 TFF 3. Lig 3. Grup'ta 10. haftada oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:

PUAN TABLOSU O G B M A Y AV P 1. FETHİYESPOR 10 8 1 1 31 11 20 25 2. ESENLER EROKSPOR 10 6 2 2 21 11 10 20 3. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR 10 5 4 1 12 3 9 19 4. EDİRNESPOR 10 5 4 1 11 3 8 19 S. BELEDİYE DERİNCE SPOR 10 4 5 1 14 6 8 17 6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 10 4 4 2 16 10 6 16 7. ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİGİ S. K. 10 4 4 2 17 12 5 16 8. AGRI 1970 SPOR 10 5 1 4 11 11 0 16 9. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 10 4 2 4 13 12 1 14 10. İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 10 3 5 2 11 11 0 14 11. GÜMÜŞHANESPOR 10 3 4 3 7 7 0 13 12. YEŞİLYURT D. Ç OFSPOR 10 3 3 4 11 17 -6 12 13. KARŞIYAKA 10 2 5 3 11 11 0 11 14. MODAFEN 10 2 4 4 13 18 -2 10 lS. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A. Ş. 10 2 4 4 11 18 -4 10 16. MARDİN 1969 SPOR 10 1 3 6 9 17 -8 6 17. CEYHAN SPOR 10 0 3 7 5 25 -20 3 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 10 0 0 10 2 29 -27 0 Tarihe ve İnsanlığa Karşı Sorumluyuz Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul'da yaşayanların tarihe ve insanlığa...

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