Eroinle yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 46.21 gram eroin ile birlikte uyuşturucu haplar ve tabanca ile yakalanan biri kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 46.21 gram eroin ile birlikte uyuşturucu haplar ve tabanca ile yakalanan biri kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 46.21 gram eroin, 36 ader değişik markalarda uyuşturucu hap, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan

M.C.Z. (18), Gülşen Z. (31) ve Seydi Z. (32), gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Seydi Z. ve Gülşen Z., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı