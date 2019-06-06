Eroinin piyasa değeri 3 milyon Euro

MOĞOLİSTAN vatandaşları oldukları belirlenen ve gözaltına alınan diplomatların, gümrük memurlarının aracı, arama taleplerini diplomat oldukları için reddettikleri ortaya çıktı. Gümrük yetkilileri Berlin'deki dışişleriyle bağlantıya geçerek, aracın ve içindeki kişilerin Almanya'da bir akreditasyonları olmadığı anlaşıldı. Araçta yapılan araştırma sonrasında her biri 500 gram eroin olmak üzere içinde toplam 140 paket olan 2 bavul bulundu. Eroinin piyasa satış değeri en az 3 milyon Euro olduğu bildirildi.

'ÇİRKİN BİR YAKLAŞIM'

Diplomatik araçta 70 kilo eroinin ele geçirilmesini haber yapan Alman Bild gazetesinin aracı Türk diplomatik aracı olarak vermesine Berlin Türk Büyükelçiliği, "Uyuşturucu ile yakalanan aracın ne Türk diplomatlarla ne de Türk misyonunun kullandığı herhangi bir araçla alakası yoktur. Yakalanan araç Türkiye de görev yapan Moğol diplomatlarının aracı olduğunu haberde kasıtlı olarak olayı Türkiye ile bağlantılı gibi gösterilmeye çalışılması çirkin bir yaklaşımdır. Konuyla ilgili resmi girişimlerde bulunduk" denildi.