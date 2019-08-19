Eroini ıslak mendil paketine gizlemiş

Eroini ıslak mendil paketine gizlemiş

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurulan şüphelinin üzerindeki ıslak mendil paketinde 20 gram eroin ele geçirdi.

19.08.2019 13:28
Eroini ıslak mendil paketine gizlemiş

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurulan şüphelinin üzerindeki ıslak mendil paketinde 20 gram eroin ele geçirdi.
Sarayköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında denetim yaptı. Hareketlerinden şüphelenilen kişiyi durduran polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin üst aramasında, ıslak mendil paketine gizlenen 20 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et