Eroin ve Bonzai ile Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada zulada eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışma sonucu Samsun- Ankara yolunda durdurdukları 55 plakalı bir otomobilde "Keita" adlı Narkotik Dedektör Köpeği ile yaptıkları aramada şoför mahallindeki döşeme içine zulalanmış 8 gram eroin ve 83,50 gram bonzai ile geçirdi. Olayla ilgili E.K.(36) ve A.Y.(32) gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. ve A.Y., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN