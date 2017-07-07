Eroin Satıcısına 12 Yıl 6 Ay Hapis

KAYSERİ'de eroin sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 35 yaşındaki Barış Çelikten12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Geçen 14 Ocak'ta Merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'nde 38 FF 707 plakalı otomobili ile gidenBarış Çelikten, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin kovalamacısı sonucu otomobil Sancaktepe Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 20 paket halinde 8.91 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış Çelikten çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Barış Çelik'ten hazır bulundu. Uyuşturucu sattığı iddialarını kabul etmeyen işsiz Çelik'ten, "Ben 2 yıldır eroin kullanırım. Hiç kimseye eroin satmadım. Suçsuzum" dedi.



Davada dinlenen 2 tanık ise kullandıkları eroini 300 TL karşılığında Barış Çelikten'den aldıklarını söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanığa 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - Kayseri