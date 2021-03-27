Eroin bağımlısı "çip tedavisi" ile hayata tutundu
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Eroin bağımlısı "çip tedavisi" ile hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Haberler | Sağlık

Eroin bağımlısı "çip tedavisi" ile hayata tutundu Şanlıurfa'da madde bağımlıları merkezi hasta kabulüne başladı Şanlıurfa'da yapımı tamamlanarak hasta kabulüne başlanan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde eroin bağımlısı olan genç, "Çip Tedavisi" ile hayatta tutundu.

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Eroin bağımlısı "çip tedavisi" ile hayata tutundu

Şanlıurfa'da madde bağımlıları merkezi hasta kabulüne başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapımı tamamlanarak hasta kabulüne başlanan Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde eroin bağımlısı olan genç, "Çip Tedavisi" ile hayatta tutundu.

Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan ve hasta kabulüne başlanan AMATEM Merkezinde ilk hasta kabulleri başladı. Madde bağımlılarının tedavileri için açılan merkezde, ilk kez halk arasında "Çip Tedavisi" olarak adlandırılan Naltrexone cilt altı implant tedavisi 28 yaşındaki bir hastaya uygulandı. Madde bağımlısı genç, psikiyatri ve genel cerrahi kliniklerinin ortak çalışması ile tedavisinin ardından hayata tutundu.

Tedaviyle ilgili bilgi veren Psikiyatri Uzm. Dr. Özlem Örer Beğinoğlu "Şanlıurfa'da bir ilk olarak ülkemizde ender olarak yapılan halk arasında 'Çip Tedavisi' diye bilinen eroin bağımlılığında kullanılan Naltrexone Cilt Altı İmplant tedavisini uygulamaya başladık. Yaklaşık 4 yıldır eroin kullanım öyküsü bulunan 28 yaşında erkek hastamıza daha önceden uygulanan ayaktan ve ilaç tedavi yöntemlerinin başarısız girişimleri sonrasında AMATEM hizmet binamızda lokal tedavi uygulama odamızda Genel Cerrahi Uz. Dr. Esat Taylan Uğurlu tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçte de kliniği uygun olan hastalarımıza merkezimizde implant tedavisi devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Eroin bağımlısı 'çip tedavisi' ile hayata tutundu
Eroin bağımlısı 'çip tedavisi' ile hayata tutundu
Eroin bağımlısı 'çip tedavisi' ile hayata tutundu
Eroin bağımlısı 'çip tedavisi' ile hayata tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:05:11. #1.15#
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