Eroğlu: "Zaman Az Ama Yapılacak İş Çok Fazla"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Zaman az ama yapılacak iş çok fazla. Seçimi kazanmanın iki yolu var. Yapılan hizmetler ve vatandaş memnuniyeti. Yapılan hizmetler konusunda hiç kimse bizimle yarışamaz." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Kongresinde, Türkiye'nin dünyada gönül coğrafyasının son kalesi olduğunu söyledi.

Tüm düşmanların bu son kaleyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için gayret gösterdiğini ifade eden Eroğlu, "Ben her zaman şunu söyledim; onların hesabı ve planları varsa Cenabı Allah'ın da bir hesabı var. Allah bizimle beraber. Allah Recep Tayyip Erdoğan'la beraber." dedi.

"Artık milletimizin bahtı açık"

Eroğlu, ay yıldızlı bayrağın ilelebet bu topraklarda dalgalanacağını, minarelerden ezanların ilelebet okunacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık milletimizin bahtı açık. Cumhurbaşkanımız ilk defa büyük hedef ortaya koydu. Çünkü şunu biliyoruz; büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Dolayısıyla biz büyük bir milletiz. Şanlı bir tarihimiz var. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız üç büyük hedef koydu. Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023 yılında kutladığımız zaman inşallah Türkiye dünyada ekonomide 10. sıraya yükselecek. Büyük hedefler bitmeyecek. Ben de Afyonkarahisar'dan ilk defa diyorum ki; hedef 2099. Büyük, güçlü, dünyada lider bir Türkiye, küresel bir güç... İnşallah bunlar da olacaktır."

"Yapılan hizmetler konusunda hiç kimse bizimle yarışamaz"

Hizmetlerinden dolayı kadın kolları üyelerini tebrik eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Çok az bir zaman kaldı. Ben dün takvime, '66, 65, 64, 63' diye yazdım. Çünkü zaman çok çabuk akıp geçiyor. Sizlerden bir ricam var. Evlerinizdeki takvime, ister duvar takvimi, ister cep takvimine, geriye doğru 24 Haziran'dan geriye doğru saymaya başlayın. İşte bugün galiba 65. gün. Dolayısıyla fazla bir zaman kalmadı. Zaman az ama yapılacak iş çok fazla. Seçimi kazanmanın iki yolu var. Yapılan hizmetler ve vatandaş memnuniyeti. Yapılan hizmetler konusunda hiç kimse bizimle yarışamaz. İnşallah Afyonkarahisar üzerine düşeni yerine getirecektir. Benim hedefim şahsen yüzde 65 yakışmaz, Afyonkarahisar'da en azından yüzde 80, hedefimiz bu."