Eroğlu: "Irak'ta Toplantı Yapacağız"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Irak'ın sorunlarını bildiğini belirterek yakın zamanda yaşanan sıkıntıların çözümüyle ilgili bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte ziyaret eden Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ta yapacağı çalışmalarla ilgili konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kaya'ya eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Afyonkarahisar milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu yanı sıra AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve parti yöneticileri de eşlik etti.

"Sırtımızda akıtacak tek damla ter kalmayıncaya kadar çalışacağız"

Ziyarette konuşan Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kaya, İl Başkanlığının 59 belediyeyi kazanma sözü verdiğini belirterek şunları söyledi: "Belediye başkanımız 31 Mart'ta kadar gönül belediyeciliği anlamında Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edecek. Yeni başkan adayımız Mehmet Bey'de inşallah güçlü bir şekilde seçimi alarak bundan sonra daha büyük işler yapmak için gayret edecek. Buradan Cumhurbaşkanımıza Sayın İl Başkanımız 59 belediyeyi kazanma sözü verdi. O gayretle çalışacaklarına inanıyorum. Ak kadrolar öncelikle gayret bizden tevfik Allah'tan diyoruz. Biz inşallah 59 belediyeyi almak üzere var gücümüzle sırtımızda akıtacak tek damla ter kalmayıncaya kadar çalışma sorumluluğundayız. Başarıyı da Rabbim nasip edecek inşallah."

"Irak'ta yapılacakları biliyorum"

Milletvekili Eroğlu'da, Irak'ta ortak bir toplantıya katılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Irak'la ilgili gerçekten önemli meseleler var, ticaret, su ve altyapıyla alakalı. Cumhurbaşkanlığımız beni Irak Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak tayin etti. Şuanda biz değişik bakanlıklardan başta tabi Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı da bir ekip oluşturduk. Önümüzdeki hafta Salı, Çarşamba günleri Ankara'da bir toplantı yapacağız. Ben de Irak'ta yapılacakları biliyorum, çok detaylı bir şekilde. İnşallah Ocak sonu veya Şubat ayında Irak'a giderek onlarla ortak toplantı yapmayı ve bir eylem planı hazırlamayı planlıyoruz."

Ziyaret sonunda Başkan Çoban, Genel Başkan Yardımcısı Kaya'ya keçeden hazırlanmış seccade hediye etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA