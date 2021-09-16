Eroğlu: 'Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil' - Haberler
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Eroğlu: "Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Eroğlu:

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde eğitime ayrı bir önem verildiğini kaydederek, "Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil" dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde eğitime ayrı bir önem verildiğini kaydederek, "Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil" dedi.

Eroğlu, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyarette AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnş. Müh. Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve protokol üyeleri eşlik etti. Milletvekili Eroğlu ve beraberindeki heyet Şuhut Kaymakamlığı'na yeni ataması gerçekleştirilen Lokman Düzgün ile fikir alışverişlerinde bulunarak ilçe gündemini değerlendirdi. Eroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Şanlıurfa'da 12.'si düzenlenen 'Kadın Din Görevlileri Hafızlık Yarışması Türkiye Finali'nde, Şuhut Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi önceki dönem idarecisi Muhtereme Sedef Tunca'nın birinciliği dolayısı ile tebrik etti. Eroğlu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında eğitime ayrı bir önem verdiklerini kaydederek, "Öğretmenlerinde kendisini donatması ve eğitimin üst safhalara çıkması için kendisini geliştirmesi gerektiğinin bilinmesini isteriz. Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil" dedi.

Hayırlı olsun ziyareti günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Eroğlu: Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil

Eroğlu: Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil

Eroğlu: Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil

Eroğlu: Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil

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Haber: Eroğlu: 'Hiçbir şey eğitimden daha önemli değil' - Haberler
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