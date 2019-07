Eroğlu: Erken kuzu kesimi 30 bin ton et kaybına neden oluyor

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, erken kuzu kesiminin yıllık 30 bin ton et kaybına neden olduğunu söyledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği bölge toplantısının üçüncüsü Gaziantep'te düzenlendi. Mesleki konuların görüşüldüğü ve sonbaharda düzenlenecek Tarım Şurası'na ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile bölge illerinin oda başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, veteriner hekimlerinin sorunlarının dünya sorunu olduğunu ifade ederek, "Veteriner hekimler, hayvancılıkla ilgilenen müteşebbisler, başarılı olduğunda tüketiciler daha sağlıklı, güvenilir ve daha ucuz gıdaya ulaşabilirler. Bunun üretimini yapan sanayi anlamında kullanan kişiler, işlerinin sürdürülebilir ve pazarda rekabet edebilir olması birbirine bağlıdır. O açıdan veteriner hekimlerinin sorunları ülkenin, dünyanın sorunudur" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ise konuşmasında dişi hayvan ve erken kuzu kesimine yönelik uyarılarda bulundu. Erken kuzu kesiminin yıllık 30 bin ton et kaybına neden olduğuna dikkat çeken Eroğlu, şunları söyledi:

"Hayvancılığın temel dinamiklerinden olan dişi hayvan kesiminin yasaklanmasını istiyoruz. Yine yılda 30 bin ton civarında et kaybına sebep olan erken kuzu kesiminin engellenmesi gerekiyor. Ayrıca; erken buzağı ölümlerine kalıcı çözümler bulunulmasını, buzağı desteğine suni tohumlama zorunluluğu getirilmesini, bölgelere uygun etçi ve kombine ırkların teşvik edilerek geliştirilmesini istiyoruz. Meraların yeterli ve fonksiyonel hale getirilmesi, modern hayvan pazarları ile hijyenik mezbahaların yeterli sayıya ulaştırılması da oldukça önemlidir. Destekleme stratejisinin geliştirilmesini, hayvan sayımının yapılarak sağlıklı bir envanterin ortaya konulmasını bekliyoruz."



Kaynak: DHA