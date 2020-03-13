Eroğlu da koronavirisüne önlemi için elini göğsüne götürerek selamlaştı Eroğlu da koronavirisüne önlemi için elini göğsüne götürerek selamlaştı Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Afyon Belediyesini ziyaret etti Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr.

Eroğlu da koronavirisüne önlemi için elini göğsüne götürerek selamlaştı

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Afyon Belediyesini ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye'si ziyareti sırasında Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile koronavirüsüne karşı önlem almak için elini göğsüne götürerek selamlaştı.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Eroğlu ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u makamının önünde karşıladı. Eroğlu girişte koronavirüse karşı önlem alarak Başkan Zeybek ile tokalaşmak yerine elini göğsüne götürerek selamladı. Elini göğsüne götüren Eroğlu, artık selamın bu şekilde olduğunu söyledi. Eroğlu şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatı genelgesidir bizim için. El sıkışmak yok ve kucaklaşmak yok bu şekilde müsamaha edeceğiz. ya merhaba desin ya selamünaleyküm desin, iyi günler desin, sabah-ı şerifleriniz hayır olsun desin ama bonjour falan demesin. Yüzde 100 yerli ve milli."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Talebimiz Sayın Ulaştırma Bakanımıza seçimlerden önce bahsetmiştik. Sağ olsun bölge müdürümüzle yapmış olduğumu bir çalışma neticesi AFRAY diye bir projemiz var. Sizin desteklerinizle ihalesi yapıldı. 120 günlük bir süre içerisinde proje ikmal edilip sonrada çalışmalara başlanacak. Ulaştırma Bakanımızdan aldığımız bilgi doğrultusunda İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Antalya, Alanya hızlı treni de buradan geçecek. İkisinin kesiştiği noktaya bir hızlı tren istasyonu yapılması durumu var. Biz orada yolcuyu merkeze taşıtalım diye afif raylı sistem talebimiz vardı. Ulaştırma bakanımız buna da olumlu yanıt verdi."

Afyonkarahisar bizim için kıymetli

TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun ise, Afyonkarahisar'ın mevcut demir yolu hatlarının kesiştiği bir nokta olduğunu söyledi. Uygun, "Konya, Eskişehir ve İzmir demir yolları güzergahlarının geçtiği Afyonkarahisar, bizim için kıymetli bir il. Bundan sonraki projelerimizde özellikle hızlı tren hatlarımızın devreye girmesiyle Afyonkarahisar, bu hatların da kesiştiği bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla yolcuların bölge şehirleri ve büyükşehirlere daha kısa sürede erişebileceği bir il haline dönüşüyor. Biz de özellikle demir yollarımızın büyükşehirler ile şehir içi toplu taşımalarına faydalı olabilmesi düşüncesiyle belediyelerle benzer iş birliğimizi yapıyoruz. Bunun örnekleri de var" dedi.

Belediye ile ortak çalışmalarımız sürüyor

Uygun, Afyonkarahisar'da da benzer şekilde halkın demir yolları üzerinden şehir içinde taşınmasına yönelik çalışmalara başladıklarını ve bunu kısa sürede sonuçlandıracaklarını vurguladı. Kentteki demir yollarına ait mekanların da tarihi eser niteliği taşıdığına işaret eden Uygun, o mekanların da şehir halkına hizmette nasıl kullanılabileceği konusunda belediye ortak çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Şehrimiz gelişiyor

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yerel seçimler sırasında kentte toplu taşıma yapılması için "AFRAY" projesinin sözünü verdiğini hatırlattı. Projenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğünün destekleriyle Afyonkarahisar'da hayata geçirileceğini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar hem kara yollarının hem de demir yollarının kavşak noktasıdır. Şimdi de hızlı tren hatlarının da kavşak noktası olacak. Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir hızlı tren hattı hızla ilerliyor. İnşallah, kısa zamanda bitecektir. Ayrıca, geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ziyaretimizde, İstanbul-Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Antalya hızlı tren hattının da yine şehrimizden geçeceği müjdesini vermişti. Dolayısıyla Konya, Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'den hızlı tren hatlarının kavşak noktası Afyonkarahisar olacak. Özellikle yeri de hazır ve çok muhteşem bir mekan. Hatta, Afyonkarahisar'ın mimarisine de uygun çünkü, burası Büyük Taarruz'un gerçekleştirildiği şehitler diyarı ve Cumhuriyeti'n kurulduğu topraklardır. Dolayısıyla şehrimiz gelişiyor."

Konuşmaların ardından Başkan Zeybek TCDD Genel Müdürü Uygun'a el yapımı baston hediye etti.

Daha sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İHA