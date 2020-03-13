Eroğlu da koronavirisüne önlemi için elini göğsüne götürerek selamlaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Eroğlu da koronavirisüne önlemi için elini göğsüne götürerek selamlaştı - Magazin
Milletvekili, Afyon, Irak, Magazin

Eroğlu da koronavirisüne önlemi için elini göğsüne götürerek selamlaştı

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye'si ziyareti sırasında Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile koronavirüsüne karşı önlem almak için elini göğsüne götürerek selamlaştı.

13.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:51
Eroğlu da koronavirisüne önlemi için elini göğsüne götürerek selamlaştı

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediye'si ziyareti sırasında Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile koronavirüsüne karşı önlem almak için elini göğsüne götürerek selamlaştı.


Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Eroğlu ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u makamının önünde karşıladı. Eroğlu girişte koronavirüse karşı önlem alarak Başkan Zeybek ile tokalaşmak yerine elini göğsüne götürerek selamladı. Elini göğsüne götüren Eroğlu, artık selamın bu şekilde olduğunu söyledi. Eroğlu şöyle devam etti:


"Cumhurbaşkanımızın talimatı genelgesidir bizim için. El sıkışmak yok ve kucaklaşmak yok bu şekilde müsamaha edeceğiz. ya merhaba desin ya selamünaleyküm desin, iyi günler desin, sabah-ı şerifleriniz hayır olsun desin ama bonjour falan demesin. Yüzde 100 yerli ve milli."


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:


"Talebimiz Sayın Ulaştırma Bakanımıza seçimlerden önce bahsetmiştik. Sağ olsun bölge müdürümüzle yapmış olduğumu bir çalışma neticesi AFRAY diye bir projemiz var. Sizin desteklerinizle ihalesi yapıldı. 120 günlük bir süre içerisinde proje ikmal edilip sonrada çalışmalara başlanacak. Ulaştırma Bakanımızdan aldığımız bilgi doğrultusunda İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Antalya, Alanya hızlı treni de buradan geçecek. İkisinin kesiştiği noktaya bir hızlı tren istasyonu yapılması durumu var. Biz orada yolcuyu merkeze taşıtalım diye afif raylı sistem talebimiz vardı. Ulaştırma bakanımız buna da olumlu yanıt verdi."


Afyonkarahisar bizim için kıymetli


TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun ise, Afyonkarahisar'ın mevcut demir yolu hatlarının kesiştiği bir nokta olduğunu söyledi. Uygun, "Konya, Eskişehir ve İzmir demir yolları güzergahlarının geçtiği Afyonkarahisar, bizim için kıymetli bir il. Bundan sonraki projelerimizde özellikle hızlı tren hatlarımızın devreye girmesiyle Afyonkarahisar, bu hatların da kesiştiği bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla yolcuların bölge şehirleri ve büyükşehirlere daha kısa sürede erişebileceği bir il haline dönüşüyor. Biz de özellikle demir yollarımızın büyükşehirler ile şehir içi toplu taşımalarına faydalı olabilmesi düşüncesiyle belediyelerle benzer iş birliğimizi yapıyoruz. Bunun örnekleri de var" dedi.


Belediye ile ortak çalışmalarımız sürüyor


Uygun, Afyonkarahisar'da da benzer şekilde halkın demir yolları üzerinden şehir içinde taşınmasına yönelik çalışmalara başladıklarını ve bunu kısa sürede sonuçlandıracaklarını vurguladı. Kentteki demir yollarına ait mekanların da tarihi eser niteliği taşıdığına işaret eden Uygun, o mekanların da şehir halkına hizmette nasıl kullanılabileceği konusunda belediye ortak çalışmalarının sürdüğünü aktardı.


Şehrimiz gelişiyor


Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yerel seçimler sırasında kentte toplu taşıma yapılması için "AFRAY" projesinin sözünü verdiğini hatırlattı. Projenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğünün destekleriyle Afyonkarahisar'da hayata geçirileceğini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:


"Afyonkarahisar hem kara yollarının hem de demir yollarının kavşak noktasıdır. Şimdi de hızlı tren hatlarının da kavşak noktası olacak. Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir hızlı tren hattı hızla ilerliyor. İnşallah, kısa zamanda bitecektir. Ayrıca, geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ziyaretimizde, İstanbul-Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Antalya hızlı tren hattının da yine şehrimizden geçeceği müjdesini vermişti. Dolayısıyla Konya, Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'den hızlı tren hatlarının kavşak noktası Afyonkarahisar olacak. Özellikle yeri de hazır ve çok muhteşem bir mekan. Hatta, Afyonkarahisar'ın mimarisine de uygun çünkü, burası Büyük Taarruz'un gerçekleştirildiği şehitler diyarı ve Cumhuriyeti'n kurulduğu topraklardır. Dolayısıyla şehrimiz gelişiyor."


Konuşmaların ardından Başkan Zeybek TCDD Genel Müdürü Uygun'a el yapımı baston hediye etti.


Daha sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Magazin
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Magazin
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Magazin
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Magazin
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Magazin
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Magazin
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Uğur Akkuş Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Falcao Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mart Wuhan Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: Eroğlu da koronavirisüne önlemi için elini göğsüne götürerek selamlaştı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 16:59:31. #1.15#