Eroğlu, Avukatlık Mesleğinin Sorunlarını Aktardı

Zonguldak Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 8 Aralık'ta yapılacak olan Karadeniz Baro Başkanları toplantısı ve aynı zamanda Zonguldak Barosunun 80'inci Yıl kutlamaları öncesi gazeteciler ile kahvaltıda bir araya geldiler.

Gazeteciler ile Hukukçular Lokalinde bir araya gelen Baro Başkanı Av. Özel Eroğlu, basın mensupları ile bir süre sohbet ettikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle Başkanlar toplantısının yoğun bir gündemi olduğunu ifade etmek isterim. Sorunlara sadece bizim demek mümkün değil tabii ki hukukun üstünlüğü ve insan haklarının savunulması görevi değil mi ki yasayla bize verilmiş bir görevdir, öyleyse bundan kaynaklı sorularda ortak sorunlardır. Öncelikle beş yıl içinde 120 bin olan avukat sayısının nüfus artış hızı ve ekonomik kalkınma ile orantısız biçimde beş yıl içinde 200 bine çıkacak olması, üniversite giriş sınavında 140'na girenlerin hukuk fakültelerine kabulü sırının 190 bin olarak genişletilmesi, mesleğe kabulde sınavın getirilmemesi, meslek alanımızın arabuluculuk, uzlaşma ve CMK avukatlığı, hukukçu olmayan yargıç, avukat olmayan savunucu, hukukçu olmayan bilirkişilik gibi uygulamalar mesleğimizin uygulama alanlarını daraltmıştır. Yine temel esas olarak anayasanın 138 ve 140.maddeleri arasında düzenlenmiş olan yargı faslında savunmaya bir kelime yer verilmemesi yasama ve yürütme ile ilgili sorunlarımızdır. Yargıya gelince liyakatin terk edilmesi ve kadrolaşmanın oluşturduğu FETO yapılanması nedeniyle yargıçları 1/3 nün ihracı ve 4000'nin tutuklanması sonrası istisnaları olmakla birlikte yargıdaki kalitenin çok düşmesi bu nedenle güveninde yüzde 20'lere inmesinin oluşturduğu sorunlar en fazla bizleri ilgilendirmekte ve yansıtmaktadır. Avukatlık kanununu 58. Maddesine aykırı şekilde duruşmada avukat tutuklama, İstanbul 37 ağır ceza mahkemesinde 17 avukatı tahliye sonrası tekrar tutuklama, kısaca tutuklama kısaca ilişkilerde sıklıkla yaşanan uygulama noksanları çatışma nedeni olarak yansımaktadır. Avukatlarda bir şekilde desteklenmelidir" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK