Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Sezen'i Ziyaret Etti

AK Parti Afyonkarahsiar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına atanan Hüseyin Sezen'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İl Başkanlığında gerçekleştirilen ziyaretin ardından teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Eroğlu, yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi'nde büyük özveriyle çalışıldığını söyledi.

Mart ayında yapılacak yerel seçimin startının verilğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu seçimlerde de Afyonkarahisar'ın kendine yakışır bir şekilde ve büyük bir gayret göstererek destan yazması gerekiyor. Bugün inşallah, bu startı veriyoruz. Mahalli idareler seçimlerinde bize düşen görev Afyonkarahisar'daki bütün belediyeleri almaktır."

- "Afrika'da 2 milyon insana su götürdük"

Dünyadaki en güçlü siyasi organizasyonun AK Parti olduğuna dikkat çeken Eroğlu, Türkiye'ye de çok büyük hizmetlerde bulunduğunu vurguladı.

Eroğlu, ülkeye yapılan yatırımları tarihin yazacağına işaret ederek, "15-16 yıldır AK Parti'nin yazdığı destan 100 yıldır yapılanlara eşittir. Gerçekten çok muhteşem ve mükemmel projelere imza atıldı. Ama bu kardeşiniz de sadece Türkiye'de değil, Afrika'dan Moritanya'dan tutun da Kırgızistan'a, Bosna Hersek'ten Azerbaycan'a kadar büyük hizmetler yaptı. Şu an da Cibuti'de bile baraj yapıyoruz. Afrika'da 2 milyon insana su götürdük. Bunlar geçekten muhteşem yatırımlar. Şu anda dünya en fazla tesis açan bir bakan unvanına sahibim. Bunu da başkalarının geçeceğine pek ihtimal vermiyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Eroğlu'nun yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel katıldı.