Ernorgadar'da halktan hükümete destek mitingi - Haberler

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Ernorgadar'da halktan hükümete destek mitingi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Zaparojiy bölgesindeki Energodar şehrinde halk, Ukrayna hükümetine destek amaçlı gösteri düzenledi.

Ukrayna'nın Zaparojiy bölgesindeki Energodar şehrinde halk, Ukrayna hükümetine destek amaçlı gösteri düzenledi.

Ukrayna halkı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 14. gününde Rus ordusuna karşı hükümete destek vermeye devam ediyor. Halk, Ukrayna hükümetine destek vermek amacıyla Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar şehrinde toplandı. Ellerinde Ukrayna bayraklarıyla Rusya karşıtı sloganlar atan halk, protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

Ernorgadar'da halktan hükümete destek mitingi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Yerel, Güncel, Haberler

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