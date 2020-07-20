Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesinin temeli atıldı Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yaptırılacak 24 derslikli lisenin temeli atıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yaptırılacak 24 derslikli lisenin temeli atıldı.

Balıkesir Vali Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı sorgulayan, araştıran bireyler olarak yetişmeleri, hayata atılmaları anlamında en güzel hamle bu yenilikçi sınıfların, tasarım ve beceri atölyelerinin okullarımıza kazandırılmasıdır. Bu yönde de görebildiğim kadarıyla Balıkesir bir eğitim şehri olarak gerçekten bu konuda da marka şehir olarak üzerine düşeni yapmıştır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Ermişler ailesinin Balıkesir'e çok şey kattığını dile getirerek, eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Törende, kısa süre önce yıkılan Altıeylül Cumhuriyet Anadolu Lisesinin yapımını üstlenen Ermişler ailesini temsilen konuşan Fahri Ermişler, ailenin 70 yılı aşkın süredir ticaret, sanayi ve sivil toplum örgütleriyle kente ve Türkiye'ye hizmet ettiğini söyledi.

İnşaatı en kısa zamanda tamamlayarak eğitime kazandırmak istediklerini dile getiren Ermişler, "Eğitime desteği, hayırdan ziyade asli bir görev olarak değerlendiriyoruz. Okulun spor salonunun da yeniden yapılmasını üstlendik. İnşallah iki inşaatı da 2021 yılı eğitim öğretim dönemi içinde tamamlayıp hizmete sunacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 250 öğrenci kapasiteli spor salonunun protokol imza töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Ermişler ailesi, Vali Hasan Şıldak, milletvekilleri ve il protokolüyle düğmeye basarak okulun temelini attı.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Belgin Uygur, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, İŞKUR Müdürü Nazım Balcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Baro Başkanı Erol Kayabay ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA