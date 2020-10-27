Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıda aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 4 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.