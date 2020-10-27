Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama
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Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama

27.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:41
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıda aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 4 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıda aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 4 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Barda bölgesinde sivilleri vurduğunu duyurdu. Hacıyev, "Ermenistan, Barda'da sivillere karşı Smerch füzesi kullandı. Misket silahlarının sivillere karşı kullanılması yasaktır. 2 yaşında kız bebek olmak üzere, 4 sivil hayatını kaybetti. 13 sivil yaralandı. Parça tesirli bombalar nedeniyle can kaybı oldukça büyük" ifadelerini kullandı.


Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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