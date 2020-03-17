Ermenistan ve Azerbaycan'da koronavirüs vakalarında artış
Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayı 72'ye, Azerbaycan'da 27'ye yükseldi.
17.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:38
Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayı 72'ye, Azerbaycan'da 27'ye yükseldi.
Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Daha önce 1 hastanın iyileştiği Ermenistan'da Kovid-19'a yakalanan hasta sayısı 72'ye çıktı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid 19 karargahından yapılan açıklamada da 6 artışla virüs tespit edilen kişi sayısının 27'ye yükseldiği belirtildi.
Azerbaycan'da virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de iyileşmişti.
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Kaynak: AA