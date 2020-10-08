Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı
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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı

08.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:18
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın teklifi üzerine Kryamyan'ın görevden alınmasına karar verildi.

Kararnamede, Kryamyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da yürüttüğü başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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