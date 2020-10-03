Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı

03.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:30
Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı bombalı saldırıları görüntülemek için Terter kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü.

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı bombalı saldırıları görüntülemek için Terter kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Basın mensupları olayda yara almadı.

Şehirde isabet alan yerleri görüntülemeye çalışan AA, TRT ve İHA ekiplerinin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü.

Görüntü almaya çalışırken ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Ermenistan ordusu, dün Terter kentine 2 bin top mermisi atmış, kentte çok sayıda konut ve kamu binası kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Ayhan Bilgen Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Otomobil Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 16:31:29. #1.15#
title