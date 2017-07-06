Ermenistan Sivilleri Hedef Alıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybettiği köyde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir askeri birimin olmadığının kanıtlandığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'da görev yapan askeri ataşeler ve yabancı gazetecilerin 4 Temmuz'da Ermenistan ordusunun 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtığı Fuzuli ilinin Alhanlı köyünü ziyaret ettiği bildirildi.



Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Köyü ziyaret eden askeri ataşe ve gazeteciler bölgede Azerbaycan ordusuna ait herhangi bir karargah ve atış noktasının olmadığını gördü. Bu da Ermenistan ordusunun esas hedefinin siviller olduğunu kanıtlıyor."



Azerbaycan Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının ortaklaşa düzenlediği ziyarete katılanlar, köyü ve saldırının yaşandığı evin yanı sıra, yaşamını yitiren Sahibe Allahverdiyeva ile torunu Zehra Guliyeva'nın mezarını da ziyaret etti.



Saldırıda yaralanan Servinaz Guliyeva'yı da tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden askeri ataşe ve gazeteciler, köy halkından ve yetkililerden bilgi aldı.



Ziyarette, ABD, Rusya, Pakistan, Çin, Güney Kore, Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Belarus ve Almanya'nın askeri ataşeleri ile diplomatları yer aldı.



Dini kurumlardan Ermenistan'a tepki



Azerbaycan'daki dini kurumlar Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki göstererek uluslararası kurum ve kuruluşlara, dini liderlere mektup gönderdi.



Kafkas Müslümanları İdaresi, Bakü Rus Ortodoks Kilisesi, Bakü Katolik Kilisesi ve Dağ Yahudileri Cemaati yetkililerinin imzaladığı mektupta, çocuk ve masum insanların katlinin tüm dinlerce ağır suç kabul edildiği hatırlatılarak Ermenistan'ın saldırılarının kınanması istendi.