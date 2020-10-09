Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor
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Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor

09.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:04
Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerini hedef almayı sürdürdüğü ve Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerin saldırısına karşılık verdiği kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerini hedef almayı sürdürdüğü ve Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerin saldırısına karşılık verdiği kaydedildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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