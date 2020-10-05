Ermenistan, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı

05.10.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:13

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı. Söz konusu anların görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar başarıyla devam ederken, Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Ermenistan tarafından sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı. Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine saldırdığı anların görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi. - TERTER

Ermenistan, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdulhekin Ayhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Halil Sezai Erdal Beşikçioğlu Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Özgür Yankaya Steven Gerrard
Daha Fazla Cuma Asker Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 10:16:34. #1.14#
title