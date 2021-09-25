ERMENİSTAN SINIRINDAKİ YAYLADA MAHSUR KALAN EVLİ ÇİFT, KURTARILDI

TÜRKİYE- Ermenistan sınırında 2900 metre rakımdaki Kakaç Yaylası'nda kar yağışı ve tipi sebebiyle mahbur kalan Reşit Tuğ (70) ile eşi Besti Tuğ (67) Kars jandarma, Afad, UMKE ve il özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kakaç Köyü'ne ait 2900 metre yüksekliğindeki yaylada yaz ayını geçiren Iğdırlı Reşit Tuğ ve eşi Besti Tuğ, evlerine geri dönmek isterken kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı. Karı-kocanın köye dönmemeleri üzerine yakınları jandarmada ve AFAD'dan yardım istedi. Tipi ve sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü yayladaki 2 kişiyi kurtarmak için jandarma, AFAD, UMKE ve il özel idaresi ekipleri seferber oldu. İl özel idaresine ait kepçeyle yaylaya çıkan operatör Yasin Elma, mahsur kalan Reşit ve Besti Tuğ'u alarak ekiplerin bulunduğu bölgeye indirdi. Yaklaşık 5 kilometre kepçe ile taşınan Tuğ çifti, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Tuğ çifti, daha sonra UMKE aracıyla Kakaç köyü muhtarı Beyzade Şimşir'in evine götürüldü.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Reşit Tuğ, "Araçla çıktık aniden kar bastırınca tepede mahsur kaldık. Mahsur kaldığımızı yeğenim ekiplere bildirdi, ekipler geldi bizi kurtardı" dedi.

Kakaç Köyü Muhtarı Beyzade Şimşir, "Yaklaşık 3 bin rakımda Ermenistan sınırında yaylamız mevcut. Göç sezonu gelince yaylalarda kalanlar inmeye başladı. Ancak yağmur ve kar yağışının etkili olmasıyla bir aile inemedi. Bu tarihte daha önce kar görülmemişti kar bastırması nedeniyle orada mahsur kaldılar. Köye gelen ekiplerle birlikte mağdur kalan vatandaşları aldık, sağlık kontrolleri yapıldı durumları iyi" diye konuştu.