Ermenistan sınırında çıkan çatışmada 2 Azerbaycan askeri şehit oldu, 5 asker yaralandı Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu 2 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu 2 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan Ermenistan Devlet Sınır Hattının Tovuz şehri istikametinde Azerbaycan mevkilerini ele geçirmek üzere saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, askeri topların da kullanıldığı saldırı sonrasında çıkan çatışmada Ermeni güçlerin kayıplarla geri çekildiği bildirildi. Saldırı sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit düştüğü, 5 askerin ise yaralandığı belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA