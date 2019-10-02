Ermenistan sınırında Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti
Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi.
Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin, Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyünde yol çalışması yapan iş makinesini hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada, açılan ateş sonucu kurşun isabet eden iş makinesinin şoförü Seferali Abışov'un hayatını kaybettiği belirtildi.