Ermenistan Seçim Komisyonu, Paşinyan'ın partisinin hükümeti tek başına kurabileceğini açıkladı
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Ermenistan Seçim Komisyonu, Paşinyan'ın partisinin hükümeti tek başına kurabileceğini açıkladı

Ermenistan Seçim Komisyonu, Paşinyan'ın partisinin hükümeti tek başına kurabileceğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, ülkede yapılan erken parlamento seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre kazanan Nikol Paşinyan'ın partisi "Sivil Sözleşme Partisi"nin, hükümeti tek başına kurabileceğini söyledi.

Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, ülkede yapılan erken parlamento seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre kazanan Nikol Paşinyan'ın partisi "Sivil Sözleşme Partisi"nin, hükümeti tek başına kurabileceğini söyledi.

???????Mukuçyan, başkent Erivan'da, Paşinyan'ın partisi "Sivil Sözleşme Partisi"nin oyların yüzde 53,92'sini alarak birinci çıktığı erken parlamento seçimi sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Ülkedeki toplam seçmenin 2 milyon 595 bin 334 kişi olduğunu belirten Mukuçyan, "Toplam seçmenin yüzde 49,4'ü yani 1 milyon 282 bin 411 kişi oy kullandı. Seçimlerin son resmi sonuçları, seçim gününden tam 7 gün sonra açıklanacak." dedi.

Paşinyan'ın partisinin, tek başına hükümeti kurabilmek için gereken yüzde 54 oy oranına erişememesi ve bu nedenle hükümeti tek başına kurup kuramayacağına yönelik bir soruya Mukuçyan, "Yayımladığımız verilere göre, Sivil Sözleşme Partisi hükümeti tek başına kurabilecek." yanıtını verdi.

Ermenistan'daki seçim yasasına göre, barajı geçmeyi başaramayıp parlamentoya giremeyen partilerin oyları, parlamentoya girme başarısı gösteren partiler arasında dağıtılıyor.

Ülkede bu sabah açıklanan resmi resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 53,92'sini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğini yürüttüğü "Ermenistan İttifakı" ise oyların yüzde 21,1'ini alarak ikinci oldu.

Oyların yüzde 5,23'ünü alan ve eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" da barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Son dakika haber | Ermenistan'daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı
Son dakika haber | Ermenistan'daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı
Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimini, Paşinyan'ın partisi resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.
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