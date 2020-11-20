Paşinyan'a bir şok daha

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, istifa etti.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, istifa etti.

Dağlık Karabağ yenilgisi Ermenistan'a pahalıya patladı. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa etti. Tonoyan'ın istifasının ardından yerine Başbakan Nikol Paşinyan'ın Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan atandı. Tonoyan, Savunma Bakanı olarak görev 2018 yılında görevlendirilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı