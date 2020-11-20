Paşinyan'a bir şok daha
20.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:36
Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, istifa etti.
Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, istifa etti.
Dağlık Karabağ yenilgisi Ermenistan'a pahalıya patladı. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa etti. Tonoyan'ın istifasının ardından yerine Başbakan Nikol Paşinyan'ın Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan atandı. Tonoyan, Savunma Bakanı olarak görev 2018 yılında görevlendirilmişti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı