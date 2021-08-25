Ermenistan Parlamentosunda sözlü sataşmalar nedeniyle milletvekilleri arasında kavga çıktı

Ermenistan Parlamentosunda iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri arasında kavga yaşandı.

Ermenistan Parlamentosunda iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri arasında kavga yaşandı.

Parlamento Genel Kurulunda, muhalefette bulunan Ermenistan İttifakından Milletvekili Vage Akopyan'ın kürsüde konuşması esnasında, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi sıralarından sözlü sataşmanın yapılması üzerine tartışma başladı.

Akopyan'ın kürsüden ayrılıp iktidar partisi sıralarına doğru ilerlemesi üzerinde milletvekilleri arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan oturuma ara verse de Genel Kurul salonunda milletvekilleri arasındaki kavga devam etti. Salona giren güvenlik güçleri iktidar ile muhalefet arasına girerek kavgayı önlemeye çalıştı.

Basına görüntü alma yasağı

Bu arada yerel basında çıkan haberlere göre, milletvekillerinin kavgası esnasında güvenlik güçleri basın tribünündeki gazetecilerin görüntü almasını engelleyerek, tribünden zorla dışarı çıkardı.

"Vatan haini" suçlaması üzerine şişeler havada uçtu

Diğer yandan Genel Kuruldaki oturumunun öğleden önceki kısmında, Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Ayka Sarkisyan kürsüde konuşma yaparken, eski Savunma Bakanı Seyran Oganyan'ı vatan hainliği ile suçlaması üzerine tartışma çıktı.

Kürsüdeki Sarkisyan'a su şişesi atılması ile başlayan olay büyüyerek, Genel Kurulda iktidar ile muhalefet milletvekillerinin birbirine su şişeleri atmasıyla devam etti. Salona giren güvenlik güçleri olayları durdurdu.

Ermenistan Parlamentosunda dün de muhalefet partileri ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Parlamento Genel Kurulunda hükümetin 5 yıllık programına ilişkin görüşmeler yapılırken muhalefette yer alan Onurum Var İttifakı'ndan Milletvekili Anna Mkrtçıyan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik eleştirilerde bulununca salonda karşılıklı iktidar ile muhalefet arasında sözlü sataşmalar yaşanmıştı. Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, kadın Milletvekili Mkrtçıyan'ı salondan güvenlik görevlilerinin zoruyla çıkartmaya çalışınca milletvekilleri ile güvenlik güçleri arasında arbede çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura