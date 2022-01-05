Ermenistan Özel Temsilcileri görüşmesi 14 Ocak'ta
Ermenistan Özel Temsilcileri görüşmesi 14 Ocak'taDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri'nin arasındaki ilk toplantının 14 Ocak 2022'de Moskova'da yapılacağını duyurdu.
Ermenistan Özel Temsilcileri görüşmesi 14 Ocak'ta
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri'nin arasındaki ilk toplantının 14 Ocak 2022'de Moskova'da yapılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova'da yapılacaktır" denildi.
Haber: ANKARA,
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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