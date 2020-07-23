Ermenistan ordusunun saldırısına uğrayan Azerbaycan'ın Tovuz ilinde yaşayan siviller yaşadıklarını... anlattı.Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'da sınıra yakın bölgede bulunan Azerbaycan'ın Tovuz iline düzenlediği saldırıda sivillerin evleri hasar gördü.

anlattı.

Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'da sınıra yakın bölgede bulunan Azerbaycan'ın Tovuz iline düzenlediği saldırıda sivillerin evleri hasar gördü. Tovuz'da evleri kullanılmaz hale gelen iki kız kardeş Abdullahyeva Birane ve Abdullahyeva Höküme, yaşadıklarını anlattı. Abdullahyeva Höküme, saldırı sırasında evde olmadıkları için şanslı olduklarını belirterek, "O gün çok kötü şeyler yaşadık. Ermenistan silahlı kuvvetleri evimizi hedef aldı. Devlet başkanımız sağ olsun, halkımız sağ olsun, ordumuz sağ olsun. Onlara güvenimiz tam. Ermeniler kötü emellerle Azerbaycan'a saldırdı" dedi.

'SIĞINACAĞIMIZ TEK YER BURASIYDI'Kız kardeşlerden Abdullahyeva Birane ise, yıkılan evlerinin sığınacak tek yerleri olduğunu ifade ederek, "Bize haber geldi. Evinize bomba düştü diye. Biz de geldik, gördük ne durumda olduğunu. Biz iki kız kardeşiz, annemiz vefat etti. Bizim sığınacağımız tek yer burasıydı. Ancak biz bunlara rağmen devlet başkanımıza, halkımıza, ordumuza güveniyoruz. İnşallah Allah'ın yardımıyla her şey daha iyi olur. Ermeniler bize ne kadar ateş açsa da biz halkımıza, ordumuza güveniyoruz ve onlardan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.'ERMENİLERDEN KORKMUYORUZ'

Ermenilerin saldırısında evinin çatısına havan topu isabet eden Namık Aliyev ise, annesine ilaç almak için çıktığını ve o sırada evde kimse olmadığını belirterek, "Annem hastaydı, ona ilaç almaya gitmiştik. Evden çıkalı 10-15 dakika kadar olmuştu. Komşular haber verdi evinize bomba düştü diye. Koştuk geldik ve durumunu gördük. Biz yine de evimizdeyiz, bir yere kaçmıyoruz. Burada yaşıyoruz ve Ermenilerden korkmuyoruz. Biz evimizde, vatanımızdayız. Şükür Allah'a ki ölüm yoktu" diye konuştu.

- Diner

Kaynak: DHA