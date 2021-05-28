Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı
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Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı

Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, omzundan yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten, Ermenistan'ın sorumlu olduğu belirtilen açıklamada; Ermenistan'a, provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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