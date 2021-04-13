Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlar Askeri Ganimet Parkı'nda sergileniyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün açılışı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan parkta, Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen 150'ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat sergileniyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün açılışı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan parkta, Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen 150'ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat sergileniyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün açılışı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan Askeri Ganimet Parkı'nda İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri araçlar sergileniyor. Ocak ayında yapımına başlanan ve 5 hektarlık alana yapılan parkta tank, askeri araç, topçu bataryası, uçaksavar füze sistemleri, küçük silahlar, askeri nakliye araçları dahil olmak üzere 150'ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat bulunuyor.

Parkta ise Azerbaycan'ın savaştan sonra Bakü'de düzenlediği askeri geçit töreninde yer alan Ermenistan ordusuna ait 2 bin askeri aracın plakasından oluşan "Karabağ Azerbaycan'dır!" notunun yer aldığı bir duvar ile Ermenistan ordusunun Şuşa'ya attığı "İskender-M" füzesinin kalıntıları da bulunuyor. Tank üzerinde Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gören ve çaresiz halde görülen Ermeni askerlerinin heykelleri de yer alıyor. Ermenistan ordusunun mevzilerinin ve askeri karakolunun bir kopyasında da yer bulunduğu parkın ilerleyen günlerde halka açılması bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı