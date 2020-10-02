Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Vurulan köylerden yükselen dumanlar Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son dört günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Vurulan köylerden yükselen dumanlar

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son dört günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov