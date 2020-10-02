Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor
02.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:25
Vurulan köylerden yükselen dumanlar Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son dört günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.
Vurulan köylerden yükselen dumanlar
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son dört günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.
Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov