Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti
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Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti

26.10.2020 07:31 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:47
Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti

Dün üzerinde anlaşılan ve bu sabah saatlerinde yürürlüğe giren Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki geçici insani ateşkes, diğer iki ateşkeste olduğu gibi Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ermeni ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden beş dakika sonra Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirmesi ile son buldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın, ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedilmişti.

ERMENİSTAN ÖNCEKİ ATEŞKESLERİ DE İHLAL ETMİŞTİ

Buna göre, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.

YİNE SİVİLLERE SALDIRDILAR

Bu sabah yerel saatle 08:00'de yürürlüğe giren üçüncü insani ateşkes de daha ilk dakikalarda Ermenistan tarafından ihlal edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter'deki sivillere saldırdığını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ise Ermenistan'ın 08:04'ten itibaren Terter'e top atışı yaptığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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Haber Yorumları (16)
VATAN: Birdaha oturun konuşun. Lades
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ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: BENCE AZERBAYCAN KENDİ KENDİNİ VURUP ERMENİSTAN’A İFTİRA ATIYOR AZERİLERİN BARIŞÇAĞI YOK ABD DERHAL BARIŞ GÜCÜ GÖNDERMELİ.
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MERT: kardeş maksak o bölgede savaş çıkarıp türkiyeyi akdeniz yeraltısından uzaklaştırmak
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