Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdi
30.09.2020 07:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 07:56
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov