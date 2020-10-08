Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı

08.10.2020 08:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:48
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı

Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının dışında bulunan sivil yaşam alanlarına saldırdı.

Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının dışında bulunan sivil yaşam alanlarına saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ dışında bulunan Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam şehirlerinin köylerine top atışları yaptı.

Ermenistan'ın saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 30 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 143 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania İlham Aliyev Muharrem İnce Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Ajda Pekkan Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Erol Bulut Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Ateş Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 08:48:26. #1.15#
title