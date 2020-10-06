Ermenistan ordusu Ağdam'da ambulansa ateş açtı
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Ermenistan ordusu Ağdam'da ambulansa ateş açtı

06.10.2020 22:06 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:10
Ermenistan ordusu Ağdam'da ambulansa ateş açtı

Ermenistan birlikleri, Azerbaycan'ın Ağdam bölgesinde bir ambulansa ateş açtı.

Ermenistan birlikleri, Azerbaycan'ın Ağdam bölgesinde bir ambulansa ateş açtı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'a yönelik saldırılarından sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan birliklerinin Ağdam bölgesinde görev yapan bir ambulansa ateş açtığı bildirildi. Saldırı sonucu ambulansta büyük hasar oluştu. Bölgede herhangi bir kaybın olup olmadığına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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