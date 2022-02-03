Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da - Haberler
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Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da

Demirören Haber Ajansı, Caner Ünver - Politika
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Ermenistan normalleşme görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta Viyana'da

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisinin 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacağını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisinin 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

İLK GÖRÜŞME MOSKOVADA YAPILMIŞTI

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme amacıyla başlatılan diplomatik süreçte iki tarafın temsilcileri Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022'de Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Politika

Serdar Kılıç, Ermenistan, Türkiye, Viyana, Politika, Haber

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