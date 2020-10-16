Ermenistan, Nahçıvan'daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi
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Ermenistan, Nahçıvan'daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi

16.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:08
Ermenistan, Nahçıvan'daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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