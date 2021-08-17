Ermenistan, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan'ın Nahçıvan'da bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan'ın Nahçıvan'da bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin, yerel saatle 17.45'den 20.33'e kadar Vedi iline bağlı Arazdeyen yerleşim birimindeki mevzilerinden, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusuna ait mevzileri aralıklarla ateş altına aldığını duyurdu. Bakanlık, Azerbaycan askerlerinin ateşe karşılık verdiğini belirterek, açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı