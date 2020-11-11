Ermenistan muhalefetinden Paşinyan'a "istifa et" çağrısı
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Ermenistan muhalefetinden Paşinyan'a "istifa et" çağrısı

11.11.2020 19:20 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:25
Ermenistan muhalefetinden Paşinyan'a

Ermenistan'da Dağlık Karabağ yenilgisinin faturasını Başbakan Nikol Paşinyan'a kesen muhalefet, istifa etmesi için Paşinyan'a gece yarısına kadar süre verdi.

Ermenistan'da Dağlık Karabağ yenilgisinin faturasını Başbakan Nikol Paşinyan'a kesen muhalefet, istifa etmesi için Paşinyan'a gece yarısına kadar süre verdi.

Ermenistan'da Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul edip anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı muhalefet ayaklandı. Göstericiler ile polis arasında gün boyunca Özgürlük Meydanı'nda arbede yaşanırken, protesto çağrısı yapan 17 muhalif siyasi parti temsilcilerinden yeni bir açıklama geldi. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a "teslim edildiğini" söyleyen muhalefet üyeleri gece yarısına kadar Paşinyan'ın istifa etmesini istedi. Paşinyan'a gözdağı vermeye devam eden muhalefet, protestolara devam edeceklerini de duyurdu. Erivan'da göstericiler halen protestolarına aralıklarla devam ederken, Ermeni polisi özellikle parlamento binası önünde aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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