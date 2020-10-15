Ermenistan mezarlık ziyareti sırasında sivilleri hedef aldı, can kaybı 4'e yükseldi
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Ermenistan mezarlık ziyareti sırasında sivilleri hedef aldı, can kaybı 4'e yükseldi

15.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:59
Ermenistan mezarlık ziyareti sırasında sivilleri hedef aldı, can kaybı 4'e yükseldi

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki mezarlığa düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki mezarlığa düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Berde Rayon Hastanesi'nde saldırı sonucu yaralanan 4 kişinin daha bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Ermenistan'ın mezarlığın olduğu bölgeyi üçüncü kez vurduğu duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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