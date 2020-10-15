Ermenistan mezarlık ziyareti sırasında sivilleri hedef aldı, can kaybı 4'e yükseldi
15.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:59
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki mezarlığa düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki mezarlığa düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Berde Rayon Hastanesi'nde saldırı sonucu yaralanan 4 kişinin daha bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Ermenistan'ın mezarlığın olduğu bölgeyi üçüncü kez vurduğu duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı