Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan tartışması
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Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan tartışması

26.11.2020 21:08 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:12
Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan tartışması

Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaşın tartışması yaşandı.

Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaşın tartışması yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verince tartışma büyüdü.

Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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